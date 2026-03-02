TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
TotalEnergies Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Totalenergies von 60 auf 68 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Ergebnisschätzungen für die Energiekonzerne am Montag an stark gestiegene Ölpreisprognosen im Zuge der geopolitischen Risiken in Nahost an. Für 2026 steigen seine Ergebnisschätzungen im Schnitt um 55 Prozent und für 2027 um 9 Prozent./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
67.84 €
|
Abst. Kursziel*:
0.24%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
68.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.21%
|
Analyst Name::
Michele della Vigna
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TotalEnergies
Analysen zu TotalEnergies
|11:59
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.03.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|61.40
|0.67%
