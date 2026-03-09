Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.03.2026 11:28:39

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
475.55 CHF -0.30%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 600 auf 570 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Rückversicherer habe bei der Vorlage der Jahreszahlen trotz der ehrgeizigen Fünfjahresziele vom Dezember an seinem Ausblick festgehalten, schrieb Ben Cohen in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Er senkte seine Ergebnisprognosen je Aktie ein wenig. Munich Re sei wohl der am besten kapitalisierte Versicherer Europas, und die Aktie dürfte sich in wirtschaftlich unsicheren Zeiten besser schlagen als die Konkurrenz. Die Bewertung sei aber nicht günstig./rob/gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 18:19 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Sector Perform
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
570.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
527.40 € 		Abst. Kursziel*:
8.08%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
528.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.87%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

