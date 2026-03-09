Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 600 auf 570 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Rückversicherer habe bei der Vorlage der Jahreszahlen trotz der ehrgeizigen Fünfjahresziele vom Dezember an seinem Ausblick festgehalten, schrieb Ben Cohen in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Er senkte seine Ergebnisprognosen je Aktie ein wenig. Munich Re sei wohl der am besten kapitalisierte Versicherer Europas, und die Aktie dürfte sich in wirtschaftlich unsicheren Zeiten besser schlagen als die Konkurrenz. Die Bewertung sei aber nicht günstig./rob/gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Sector Perform
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
570.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
527.40 €
Abst. Kursziel*:
8.08%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
528.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
7.87%
Analyst Name:
Ben Cohen
KGV*:
-
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
