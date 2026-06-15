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Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762

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15.06.2026
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16.06.2026 06:59:24

Linde Buy

Linde
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Linde mit einem Kursziel von 600 US-Dollar auf "Buy" belassen. Joshua Spector geht weiter davon aus, dass der Gasekonzern von seinen Produkten für Raketentreibstoff profitieren sollte, wie er am Montagabend schrieb. Nach seinen neuen Annahmen für Starship-Raumflüge von SpaceX könnte der Umsatz in diesem Bereich bis zum Jahr 2030 auf 1,3 Milliarden US-Dollar steigen. Inklusive kommerzieller Flüge würden diese 2,2 Milliarden Dollar erreichen, was knapp unter 5 Prozent des Konzernumsatzes wären. Den Beitrag zum jährlichen Wachstum beziffert Spector mit 0,3 bis 0,7 Prozentpunkten./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 18:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Linde plc Buy
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 600.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 521.48 		Abst. Kursziel*:
15.06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 521.48 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Joshua Spector 		KGV*:
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