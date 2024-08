NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Das bereinigte Wachstum des Immobilienkonzerns habe sich im Vergleich zum ersten Jahresviertel verlangsamt, schrieb Analyst Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick sei nicht aufgrund eines besseren operativen Ergebnisses (FFO), sondern wegen begrenzter Investitionen angehoben worden./edh/la;