LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
LEG Immobilien Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Overweight" belassen. 2025 sei für die Branche eher das Jahr gewesen, das hätte gut werden können, schrieb Analyst Neil Green in seinem Ausblick auf 2026. Im kommenden Jahr setzt Green nun abermals auf Optimismus. Denn die Erwartungen an die Branche seien allgemein gering, und in der Aktienpositionierung sei eine gewisse Kapitulation zu registrieren. Bei seinen Favoriten Vonovia, Merlin Properties und Segro sieht Green rund 40 Prozent Kurspotenzial und für die Branche im Schnitt mehr als zwanzig Prozent./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Overweight
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
91.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
64.65 €
|
Abst. Kursziel*:
40.76%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
65.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.00%
|
Analyst Name::
Neil Green
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LEG Immobilien
|
25.11.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Handel in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
24.11.25
|XETRA-Handel: MDAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Schwacher Handel: MDAX am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
19.11.25
|MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
12.11.25
|LEG Immobilien-Aktie höher: Integration von Zukauf treibt Wachstum an (Dow Jones)
Analysen zu LEG Immobilien
|07:19
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:39
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|07:19
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:39
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|07:19
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:39
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|12.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.24
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|11.03.24
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|09.09.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|LEG Immobilien
|138.00
|16.36%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:58
|
Barclays Capital
HSBC Holdings Overweight
|07:57
|
Bernstein Research
Deutsche Telekom Outperform
|07:48
|
Barclays Capital
Vodafone Group Equal Weight
|07:32
|
Barclays Capital
easyJet Overweight
|07:32
|
Goldman Sachs Group Inc.
Bayer Buy
|07:22
|
Goldman Sachs Group Inc.
E.ON Buy
|07:19
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
LEG Immobilien Buy