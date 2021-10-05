Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’822 0.4%  SPI 17’616 0.4%  Dow 47’427 0.7%  DAX 23’726 1.1%  Euro 0.9326 0.0%  EStoxx50 5’656 1.5%  Gold 4’159 -0.1%  Bitcoin 73’543 1.1%  Dollar 0.8049 0.1%  Öl 63.0 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Bitcoin überwindet die Marke von 91'000 US-Dollar - Erholung setzt sich fort
Webinar: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Burkhalter-Aktie: Grossaktionär verkauft Papiere für gut 25 Millionen Franken
Mercedes-Aktie: Chef des Autobauers sieht weiter harten Wettbewerb in China
DroneShield erneut unter Druck: Setzt sich der Negativtrend fort?
Suche...
Plus500 Depot

LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110

138.00
CHF
19.40
CHF
16.36 %
05.10.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.11.2025 06:39:23

LEG Immobilien Overweight

LEG Immobilien
60.24 CHF 0.57%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Overweight" belassen. 2025 sei für die Branche eher das Jahr gewesen, das hätte gut werden können, schrieb Analyst Neil Green in seinem Ausblick auf 2026. Im kommenden Jahr setzt Green nun abermals auf Optimismus. Denn die Erwartungen an die Branche seien allgemein gering, und in der Aktienpositionierung sei eine gewisse Kapitulation zu registrieren. Bei seinen Favoriten Vonovia, Merlin Properties und Segro sieht Green rund 40 Prozent Kurspotenzial und für die Branche im Schnitt mehr als zwanzig Prozent./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 21:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: LEG Immobilien Overweight
Unternehmen:
LEG Immobilien 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
91.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
64.65 € 		Abst. Kursziel*:
40.76%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
65.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40.00%
Analyst Name::
Neil Green 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LEG Immobilien

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu LEG Immobilien

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:19 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:39 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 LEG Immobilien Buy Warburg Research
14.11.25 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 LEG Immobilien Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen