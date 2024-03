LEG Immobilien 61.93 CHF 32.90% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LEG Immobilien nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 61,10 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Immobilienkonzerns habe den Schätzungen am Markt weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Zugleich werde zunehmend eine Bodenbildung bei den Immobilienwerten erwartet. Investoren dürften sich aber weiterhin auf die Pläne des Managements fokussieren, den Verschuldungsgrad wieder in den richtigen Bereich zu bringen. Der Experte rechnet mit einer begrenzten Kursreaktion der Aktie./ck/mis;

