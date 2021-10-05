LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
138.00CHF
19.40CHF
16.36 %
05.10.2021
SWX
13.11.2025 12:04:31
LEG Immobilien Hold
LEG Immobilien
60.47 CHF 0.09%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick der Immobiliengruppe decke sich mit den Erwartungen, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Es sei mit weiteren Verkäufen aus dem Portfolio zu rechnen./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
LEG Immobilien
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
78.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
65.50 €
Abst. Kursziel*:
19.08%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
65.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
18.54%
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
