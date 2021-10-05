LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
138.00CHF
19.40CHF
16.36 %
05.10.2021
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.11.2025 07:19:50
LEG Immobilien Buy
LEG Immobilien
60.24 CHF 0.57%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe das übernommene Portfolio von Brack Capital Properties (BCP) erfolgreich integriert und bei einer Branchenveranstaltung der Privatbank für 2026 eine weitere Margensteigerung in Aussicht gestellt, schrieb Kai Klose in seiner Einschätzung vom Mittwochabend. Er hält die Unternehmensziele für das kommende Jahr für erreichbar./rob/gl/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 18:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
99.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64.65 €
|
Abst. Kursziel*:
53.13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52.31%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu LEG Immobilien
|
25.11.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Handel in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
24.11.25
|XETRA-Handel: MDAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Schwacher Handel: MDAX am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
19.11.25