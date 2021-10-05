Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LEG Immobilien Aktie

05.10.2021
LEG Immobilien Buy

LEG Immobilien
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe das übernommene Portfolio von Brack Capital Properties (BCP) erfolgreich integriert und bei einer Branchenveranstaltung der Privatbank für 2026 eine weitere Margensteigerung in Aussicht gestellt, schrieb Kai Klose in seiner Einschätzung vom Mittwochabend. Er hält die Unternehmensziele für das kommende Jahr für erreichbar./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 18:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

LEG Immobilien Buy
Unternehmen:
LEG Immobilien 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
99.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
64.65 € 		Abst. Kursziel*:
53.13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52.31%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

