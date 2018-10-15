LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
LEG Immobilien Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat LEG auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die deutschen Wohnimmobilienfirmen böten theoretisch eine einfache und attraktive Anlagestory, die aber nicht funktioniere, schrieb Paul May in einer Branchenbetrachtung vom Montag. Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien erklärt er sich mit den niedrigen Barmittelzuflüssen (AFFO) der Unternehmen aufgrund hoher laufender Kosten. Zudem erschwerten nicht-standardisierte Kennziffern die Bewertung. Insgesamt sieht May auf dem aktuellen Bewertungsniveau keine attraktiven Anlagemöglichkeiten im deutschen Wohnimmobilienbereich./gl/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
LEG Immobilien
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
67.75 €
Abst. Kursziel*:
3.32%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
67.15 €
Abst. Kursziel aktuell:
4.24%
Analyst Name::
Paul May
KGV*:
-
