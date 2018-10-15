LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
LEG Immobilien Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 65,10 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Bewertung der europäischen Immobilienbranche sei auf ein Krisenniveau gefallen, schrieb Jonathan Kownator am Montagabend in seiner Analyse. Dabei hätten sich die Werte von Immobilien in diesem Jahr erholt und in den meisten Märkten herrsche Angebotsmangel bei solidem Mietwachstum. Zudem seien die Bilanzen gesund und Wachstumstrends wie Datenzentren sorgten für enorme Renditen bei Unternehmen, die davon profitierten. In diesem Umfeld seien zunehmende Immobilienübernahmen wenig überraschend./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
66.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
70.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.25%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
69.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.31%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LEG Immobilien
|
08.09.25
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
05.09.25
|MDAX aktuell: MDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.09.25
|MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEG Immobilien-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
02.09.25
|EQS-DD: LEG Immobilien SE: Dr. Kathrin Köhling, buy (EQS Group)
|
02.09.25
|EQS-DD: LEG Immobilien SE: Dr. Kathrin Köhling, Kauf (EQS Group)
|
01.09.25
|EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
01.09.25
|EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
31.08.25
|Was Analysten von der LEG Immobilien-Aktie erwarten (finanzen.net)
Analysen zu LEG Immobilien
|08.09.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|01.09.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|22.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|20.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|20.05.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|LEG Immobilien
|108.45
|4.08%
