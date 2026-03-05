LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
59.75CHF
1.20CHF
2.05 %
10:26:52
SWX
05.03.2026 08:46:23
LEG Immobilien Neutral
LEG Immobilien
60.21 CHF 0.68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 65,50 Euro auf "Neutral" belassen. Letztlich dürfte der Geschäftsbericht die Aktien kaum bewegen, schrieb Jonathan Kownator am Donnerstagmorgen./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
LEG Immobilien
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
65.50 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
65.30 €
Abst. Kursziel*:
0.31%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
66.65 €
Abst. Kursziel aktuell:
-1.73%
Analyst Name::
Jonathan Kownator
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse