Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’491.4000 -0.1%  SPI 18’613 0.0%  Dow 48’739.4100 0.5%  DAX 24’271 0.3%  Euro 1 -0.2%  EStoxx50 5’884 0.2%  Gold 5’165.3600 0.5%  Bitcoin 56’532 -0.1%  Dollar 1 0.0%  Öl 82.4 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie schwächer: KI-Riese priorisiert offenbar neue KI-Hardware statt China-Chips
Tesla-Aktie schwächer: Gewerkschaftsunabhängige Liste gewinnt bei Betriebsratswahl im deutschen Autowerk
Aktien von Microsoft, Amazon, Alphabet & Co.: Tech-Konzerne sagen Selbstfinanzierung von KI-Strom zu
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Hold-Bewertung durch Warburg Research
DHL-Aktie ungeachtet dessen tiefer: Konzern rechnet 2026 mit weiterem Gewinnwachstum
Suche...
Plus500 Depot

LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110

59.75
CHF
1.20
CHF
2.05 %
10:26:52
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.03.2026 08:46:23

LEG Immobilien Neutral

LEG Immobilien
60.21 CHF 0.68%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 65,50 Euro auf "Neutral" belassen. Letztlich dürfte der Geschäftsbericht die Aktien kaum bewegen, schrieb Jonathan Kownator am Donnerstagmorgen./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral
Unternehmen:
LEG Immobilien 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
65.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
65.30 € 		Abst. Kursziel*:
0.31%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
66.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.73%
Analyst Name::
Jonathan Kownator 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LEG Immobilien

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?