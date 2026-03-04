LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
58.95CHF
0.40CHF
0.68 %
15:06:01
SWX
05.03.2026 13:20:40
LEG Immobilien Buy
LEG Immobilien
58.82 CHF -1.63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Der Dividendenvorschlag und der Net Asset Value (NAV) je Aktie lägen über den Erwartungen, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Donnerstag nach den Zahlen./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
88.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
66.35 €
|
Abst. Kursziel*:
32.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.28%
|
Analyst Name::
Pierre-Emmanuel Clouard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse