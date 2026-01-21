LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
55.70CHF
0.65CHF
1.18 %
14:06:34
SWX
23.01.2026 12:41:52
LEG Immobilien Neutral
LEG Immobilien
56.13 CHF -0.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 65,50 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator sieht europäische Immobilienwerte als wichtigen Bestandteil zur Diversifizierung von Portfolios. Es seien reale Assets, die eine Absicherung gegenüber geopolitischen Risiken, einer Tech-Blase und hohen Bewertungen böten. Unter den deutschen Branchenvertretern empfiehlt er aber nur Vonovia zum Kauf./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
LEG Immobilien
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
65.50 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
60.10 €
Abst. Kursziel*:
8.99%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
60.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
8.26%
Analyst Name::
Jonathan Kownator
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu LEG Immobilien
22.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.ch)
20.01.26
|EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
15.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt nachmittags (finanzen.ch)
15.01.26