LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
59.75CHF
1.20CHF
2.05 %
10:26:52
SWX
05.03.2026 09:14:23
LEG Immobilien Equal Weight
LEG Immobilien
60.14 CHF 0.58%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Konzernergebnis FFO für 2025 sein einen Tick schwächer als gedacht, schrieb Paul May am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 sei aber bestätigt worden./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
