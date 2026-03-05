Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’491 -0.1%  SPI 18’613 0.0%  Dow 48’739 0.5%  DAX 24’271 0.3%  Euro 0.9051 -0.2%  EStoxx50 5’884 0.2%  Gold 5’165 0.5%  Bitcoin 56’532 -0.1%  Dollar 0.7793 0.0%  Öl 82.4 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie schwächer: KI-Riese priorisiert offenbar neue KI-Hardware statt China-Chips
Tesla-Aktie schwächer: Gewerkschaftsunabhängige Liste gewinnt bei Betriebsratswahl im deutschen Autowerk
Aktien von Microsoft, Amazon, Alphabet & Co.: Tech-Konzerne sagen Selbstfinanzierung von KI-Strom zu
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Hold-Bewertung durch Warburg Research
DHL-Aktie ungeachtet dessen tiefer: Konzern rechnet 2026 mit weiterem Gewinnwachstum
Suche...
Plus500 Depot

LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110

59.75
CHF
1.20
CHF
2.05 %
10:26:52
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.03.2026 09:14:23

LEG Immobilien Equal Weight

LEG Immobilien
60.14 CHF 0.58%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Konzernergebnis FFO für 2025 sein einen Tick schwächer als gedacht, schrieb Paul May am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 sei aber bestätigt worden./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: LEG Immobilien Equal Weight
Unternehmen:
LEG Immobilien 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
65.65 € 		Abst. Kursziel*:
6.63%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
66.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.03%
Analyst Name::
Paul May 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LEG Immobilien

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?