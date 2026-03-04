LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
58.55CHF
-0.20CHF
-0.34 %
04.03.2026
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.03.2026 07:54:05
LEG Immobilien Overweight
LEG Immobilien
58.84 CHF -1.60%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach Zahlen mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Overweight" belassen. Die im Rahmen der Erwartungen liegenden Resultate 2025 sollten die Aktien stützen, schrieb Neil Green am Donnerstag. Die Immobiliengesellschaft entwickle sich ordentlich./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Overweight
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
91.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
66.30 €
|
Abst. Kursziel*:
37.25%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
65.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.89%
|
Analyst Name::
Neil Green
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse