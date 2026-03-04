LEG Immobilien 58.84 CHF -1.60% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach Zahlen mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Overweight" belassen. Die im Rahmen der Erwartungen liegenden Resultate 2025 sollten die Aktien stützen, schrieb Neil Green am Donnerstag. Die Immobiliengesellschaft entwickle sich ordentlich./mis/rob/ag;

