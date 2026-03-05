Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’490 -0.2%  SPI 18’611 -0.1%  Dow 48’739 0.5%  DAX 24’249 0.2%  Euro 0.9058 -0.1%  EStoxx50 5’882 0.2%  Gold 5’158 0.3%  Bitcoin 56’532 -0.1%  Dollar 0.7794 0.0%  Öl 82.8 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So schätzen Analysten die Netflix-Aktie ein
Novo Nordisk- und Eli Lilly-Aktien uneins: Studie - Kilos kommen nach Absetzen von Abnehmspritzen schnell wieder
NVIDIA-Aktie schwächer: KI-Riese priorisiert offenbar neue KI-Hardware statt China-Chips
Tesla-Aktie schwächer: Gewerkschaftsunabhängige Liste gewinnt bei Betriebsratswahl im deutschen Autowerk
Aktien von Microsoft, Amazon, Alphabet & Co.: Tech-Konzerne sagen Selbstfinanzierung von KI-Strom zu
Suche...
Plus500 Depot

DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktienanalyse 05.03.2026 10:34:44

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Hold-Bewertung durch Warburg Research

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Hold-Bewertung durch Warburg Research

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers durch Warburg Research-Analyst Christian Cohrs.

DHL Group
42.19 CHF -3.21%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse entsprächen den Erwartungen, aber der Ausblick sei vorsichtig, schrieb Christian Cohrs am Donnerstag nach den Zahlen.

Aktienanalyse online: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:18 Uhr 2.9 Prozent im Minus bei 46.71 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 7.94 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1’257’615 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Die Aktie fiel auf Jahressicht 2026 um 0.0 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2026 erfolgen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?