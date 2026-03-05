DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
|
05.03.2026 10:34:44
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Hold-Bewertung durch Warburg Research
Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers durch Warburg Research-Analyst Christian Cohrs.
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse entsprächen den Erwartungen, aber der Ausblick sei vorsichtig, schrieb Christian Cohrs am Donnerstag nach den Zahlen.
Aktienanalyse online: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:18 Uhr 2.9 Prozent im Minus bei 46.71 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 7.94 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1’257’615 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Die Aktie fiel auf Jahressicht 2026 um 0.0 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2026 erfolgen.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
