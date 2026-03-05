Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’512 0.0%  SPI 18’647 0.2%  Dow 48’739 0.5%  DAX 24’304 0.4%  Euro 0.9057 -0.1%  EStoxx50 5’899 0.5%  Gold 5’167 0.5%  Bitcoin 56’571 -0.1%  Dollar 0.7792 0.0%  Öl 82.0 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Hold-Bewertung durch Warburg Research
DHL-Aktie ungeachtet dessen tiefer: Konzern rechnet 2026 mit weiterem Gewinnwachstum
VW-Aktie etwas schwächer: Prüfung von Militärfahrzeugen aus Osnabrück
Steyr Motors will erste Dividende nach IPO zahlen - Aktie legt zu
Ausblick: Lufthansa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Plus500 Depot

RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

50.50
CHF
-2.50
CHF
-4.72 %
10:21:20
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.03.2026 09:38:41

RENK Buy

RENK
51.17 CHF -4.72%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Buy" belassen. Die Verzögerung von Aufträgen in das Jahr 2026 hinein habe den Free Cashflow etwas belastet, schrieb George McWhirter am Donnerstag nach Zahlen. Er sieht den Panzergetriebe-Hersteller aber gut getrimmt auf Wachstum./rob/ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: RENK Buy
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
76.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
56.68 € 		Abst. Kursziel*:
34.09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
58.33 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.29%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RENK

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?