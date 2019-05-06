|Kurse + Charts + Realtime
14.08.2025 11:18:09
LANXESS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen und einem gesenkten Gewinnausblick auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe mit seinen Resultaten für das zweite Quartal wie erwartet abgeschnitten, schrieb Priyanka Patel in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Allerdings hätten die Kölner ihr Gewinnziel stärker als erwartet reduziert./la/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Neutral
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
24.40 €
|
Abst. Kursziel*:
6.56%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
23.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.98%
|
Analyst Name::
Priyanka Patel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
