FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lanxess vor den am 9. August erwarteten Quartalszahlen von 29 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tristan Lamotte rechnet laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie sowohl im Jahres- als auch im Quartalsvergleich mit einem deutlichen Zuwachs beim operativen Ergebnis des Spezialchemiekonzerns. Im Quartalsvergleich erwartet er zudem eine Verbesserung der Geschäfte in allen Konzernbereichen. Auch im dritten Quartal dürften sich die Geschäfte weiter verbessern./ck/gl;