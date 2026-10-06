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Lukrative Kontron-Investition? 06.10.2026 10:02:12

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Kontron vor 5 Jahren inzwischen gelohnt?

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Kontron vor 5 Jahren inzwischen gelohnt?

Bei einem frühen Investment in Kontron-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Kontron
19.60 CHF 1.62%
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Kontron-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Kontron-Aktie bei 20.82 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Kontron-Aktie investiert hat, hat nun 4.803 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 20.74 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99.62 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 0.38 Prozent.

Der Kontron-Wert an der Börse wurde auf 1.29 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Kontron AG
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