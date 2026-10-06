Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative Kontron-Investition?
|
06.10.2026 10:02:12
TecDAX-Papier Kontron-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Kontron vor 5 Jahren inzwischen gelohnt?
Bei einem frühen Investment in Kontron-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Kontron-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Kontron-Aktie bei 20.82 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Kontron-Aktie investiert hat, hat nun 4.803 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 20.74 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99.62 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 0.38 Prozent.
Der Kontron-Wert an der Börse wurde auf 1.29 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kontron
|
05.10.26
|EQS-CMS: Kontron AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen (EQS Group)
|
05.10.26
|EQS-CMS: Kontron AG: Other issuer/company information (EQS Group)
|
05.10.26
|Freundlicher Handel: TecDAX zum Start des Montagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
02.10.26
|SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
01.10.26
|TecDAX aktuell: TecDAX in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
01.10.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX notiert am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Kontron-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten (finanzen.net)