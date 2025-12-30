Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt zum Start zurück

Der SDAX sinkt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.22 Prozent auf 16’979.18 Punkte. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 90.038 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.180 Prozent leichter bei 16’986.00 Punkten in den Handel, nach 17’016.55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16’999.13 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16’975.89 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16’657.64 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, wies der SDAX einen Wert von 16’933.11 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, wies der SDAX einen Wert von 13’711.33 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 22.27 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18’206.72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’183.63 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Alzchem Group (+ 2.72 Prozent auf 150.80 EUR), ATOSS Software (+ 1.04 Prozent auf 116.20 EUR), Springer Nature (+ 0.85 Prozent auf 18.88 EUR), Medios (+ 0.69 Prozent auf 14.58 EUR) und Klöckner (+ 0.63 Prozent auf 7.97 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Mutares (-1.87 Prozent auf 28.90 EUR), GFT SE (-1.58 Prozent auf 18.70 EUR), PATRIZIA SE (-1.47 Prozent auf 8.03 EUR), Drägerwerk (-1.29 Prozent auf 68.60 EUR) und Dermapharm (-1.15 Prozent auf 38.75 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 58’664 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 7.483 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.33 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

