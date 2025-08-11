Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.09.2025 09:21:11

KlöcknerCo (KlöCo) Hold

Klöckner
5.74 CHF -11.00%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Klöckner & Co nach dem Verkauf von acht US-Distributionsstandorten mit einem Kursziel von 6,90 Euro auf "Hold" belassen. Auch wenn die vollständigen Transaktionsdetails vertraulich seien, sei ein Buchgewinn von 20 Millionen Euro klar, schrieb Christian Cohrs am Montag. Der Deal sei aber auch eine strategisch sinnvolle Entscheidung, da er Kapital freisetze, das nun in margenstärkere Projekte reinvestiert werden könne./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Klöckner & Co (KlöCo) Hold
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
6.90 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
5.63 € 		Abst. Kursziel*:
22.56%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
5.81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.76%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)

Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)

09:21 Klöckner Hold Warburg Research
08.08.25 Klöckner Kaufen DZ BANK
07.08.25 Klöckner Hold Warburg Research
08.07.25 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
13.05.25 Klöckner Hold Warburg Research
