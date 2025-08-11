Klöckner Aktie 2597667 / DE000KC01000
KlöcknerCo (KlöCo) Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Klöckner & Co nach dem Verkauf von acht US-Distributionsstandorten mit einem Kursziel von 6,90 Euro auf "Hold" belassen. Auch wenn die vollständigen Transaktionsdetails vertraulich seien, sei ein Buchgewinn von 20 Millionen Euro klar, schrieb Christian Cohrs am Montag. Der Deal sei aber auch eine strategisch sinnvolle Entscheidung, da er Kapital freisetze, das nun in margenstärkere Projekte reinvestiert werden könne./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
