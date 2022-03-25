KION GROUP 51.94 CHF -1.96% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Outperform" belassen. Der Spezialist für Warenlagerlogistik habe solide Zahlen vorgelegt, schrieb Philippe Lorrain am Donnerstag nach dem Bericht zum dritten Quartal. Die präzisierten Jahresziele entsprächen den Erwartungen./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:12 / UTC



