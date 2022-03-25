Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
KION GROUP
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Outperform" belassen. Der Spezialist für Warenlagerlogistik habe solide Zahlen vorgelegt, schrieb Philippe Lorrain am Donnerstag nach dem Bericht zum dritten Quartal. Die präzisierten Jahresziele entsprächen den Erwartungen./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:12 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Outperform
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
56.75 € 		Abst. Kursziel*:
9.25%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
57.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.11%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse