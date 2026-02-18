|ETF-Abzug
Bitcoin-ETFs unter Druck: Institutionelle Investoren ziehen Gelder ab
Spot-Bitcoin-ETFs in den USA geraten zunehmend unter Druck - was steckt hinter den jüngsten Entwicklungen und wie reagieren Anleger darauf?
• Der Bitcoin-Kurs steht spürbar unter Druck
• Positive Impulse konnten bisher keine spürbare Erholung auslösen
Lange Zeit galt Bitcoin als Anlage für technikaffine und risikofreudige Investoren. Durch die Einführung von Spot-Bitcoin-ETFs soll die Kryptowährung für eine breitere Anlegerschaft zugänglich werden.
Spot-Bitcoin-ETFs in den USA
Am 10. Januar 2024 haben die USA erstmals die Zulassung von Spot-Bitcoin-ETFs erteilt. Seitdem sind dort verschiedene Produkte unter anderem von Anbietern wie BlackRock und Fidelity erhältlich. Anleger in den USA können dadurch nun direkt in Bitcoin investieren - reguliert und über die Börse, was insbesondere für institutionelle Investoren einen bedeutenden Schritt nach vorne darstellt. In Europa, einschliesslich Deutschland, gibt es solche ETFs bislang nicht, da die UCITS-Richtlinien Anleger vor ungeeigneten Finanzinstrumenten schützen und entsprechende Fonds nicht zulassen.
Durchschnittlicher Kaufpreis im Minus
Alex Thorn, Forschungsleiter bei Galaxy Digital, wies in einem Post auf X (ehemals Twitter) am 02. Februar 2026 darauf hin, dass der Bitcoin-Preis aktuell unter dem durchschnittlichen Einstandspreis der US-ETFs notiere, nachdem in den letzten beiden Januarwochen ungewöhnlich hohe Mittelabflüsse verzeichnet worden seien.
BTC is trading below the U.S. ETFs avg cost basis after the 2nd & 3rd biggest outflow weeks ever (last week and week before)- Alex Thorn (@intangiblecoins) February 2, 2026
(and last week’s outflow will increase after IBIT reports friday’s numbers tomorrow)
this means the average bitcoin ETF purchase is underwater pic.twitter.com/XowzrnBaSM
Anhaltende Mittelabflüsse belasten Bitcoin-ETFs
Einem Bericht von BeInCrypto zufolge lässt die Nachfrage nach Spot-Bitcoin-ETFs in den USA deutlich nach, wodurch diese zunehmend unter Druck geraten: Die insgesamt zwölf Produkte verzeichneten dieses Jahr bereits Abflüsse von rund 1,6 Milliarden US-Dollar. Über die letzten drei Monate summierten sich die Geldabflüsse aus den ETFs sogar auf rund 6 Milliarden US-Dollar, wie es unter Berufung auf Daten von SoSoValue heisst.
Zudem hätten die Bitcoin-ETFs seit ihrer Zulassung durch die US-Börsenaufsicht SEC vor zwei Jahren keine vergleichbare Verlustphase erlebt, was Beobachter als Zeichen einer sinkenden Nachfrage werten. Dem Bericht zufolge bestätigen Daten von CryptoQuant den rückläufigen Trend bei den Bitcoin-ETFs: Seit Jahresbeginn zogen demnach Anleger rund 4.595 Bitcoin aus den zwölf Fonds ab.
Anlegerstimmung und Kursentwicklung
Die sinkende Nachfrage fällt mit einer rückläufigen Kursentwicklung von Bitcoin zusammen: Laut Daten von CoinMarketCap hat die Kryptowährung seit ihrem Rekordhoch von 126.198,07 US-Dollar im Oktober 2025 deutlich an Wert verloren. Bitcoin notiert derzeit bei knapp 67'600,18 US-Dollar und hat seit seinem Rekordhoch etwa 46 Prozent an Wert eingebüsst (Stand: 17.02.2026).
Angaben von BeInCrypto zufolge erklärte Jim Bianco, Gründer von Bianco Research, dass Märkte darauf ausgelegt seien, künftige Entwicklungen frühzeitig einzupreisen und selbst positive Impulse - etwa die Besetzung wichtiger wirtschaftlicher Posten mit Befürwortern von Kryptowährungen - keinen Erholungstrend ausgelöst hätten und fügt hinzu, dass die Etablierung von Bitcoin im Markt inzwischen vollständig eingepreist sei, sodass die Kryptowährung wieder als risikoreiche und volatile Anlage gelte.
