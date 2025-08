NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion von 54 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang der Sparte SCS habe im zweiten Quartal sehr gut abgeschnitten, schrieb Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine 2025er Gewinnprognose (EPS) für den Gabelstapler-Hersteller nach oben./rob/edh/mis;