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KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

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30.04.2026 10:04:21

KION GROUP Hold

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kion nach Quartalszahlen des Spezialisten für Warenlagerlogistik mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Hold" belassen. Die Auftragsentwicklung habe positiv überrascht, während die übrigen Resultate den Erwartungen entsprächen, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: KION GROUP AG Hold
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KION GROUP AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
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10:04 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
09:23 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:20 KION GROUP Outperform Bernstein Research
16.04.26 KION GROUP Buy UBS AG
10.04.26 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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