MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Kion vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Im Vergleich zum Schlussquartal 2023 dürfte der Auftragseingang des Industriegeschäfts (ITS) deutlich schwächer gewesen sein, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einem Ausblick am Montag. Die Profitabilität des Staplerherstellers und Anbieters von Logistiktechnik werde aber für ein erstes Quartal hoch sein./bek/la;