FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 54 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gael de-Bray hob seine Gewinnschätzungen für 2025 an, in erster Linie wegen der überarbeiteten Zielsetzung des Staplerherstellers und Lagerhausspezialisten für den Steuersatz. Zusammen mit steigender Zuversicht für den Lagerhaus-Automationszyklus steige das Kursziel, schrieb der Experte am Donnerstag./ajx/la;