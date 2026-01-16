Kering Aktie 21591 / FR0000121485
Kering Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering auf "Neutral" belassen. Nur in Großbritannien und Frankreich befänden sich in größerem Umfang Produktionsstätten von Luxusgütern, die von den angedrohten Importzöllen der USA betroffen wären, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. LVMH
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Kering
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
279.90 €
Abst. Kursziel*:
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
279.85 €
Abst. Kursziel aktuell:
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
KGV*:
