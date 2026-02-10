Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’533 0.1%  SPI 18’698 0.1%  Dow 50’136 0.0%  DAX 25’001 -0.1%  Euro 0.9126 -0.1%  EStoxx50 6’061 0.0%  Gold 5’053 -0.1%  Bitcoin 53’043 -1.4%  Dollar 0.7659 -0.1%  Öl 69.4 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Bayer10367293Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag
ON Semiconductor-Aktie deutlich leichter: Halbleiterhersteller enttäuscht beim Ergebnis
Alphabet-Aktie im KI-Zeitalter: Mega-Anleihe sorgt für neue Impulse
Philips-Aktie zieht an: Rückkehr in die Gewinnzone und neue Wachstumsziele
Siemens-Aktie freundlich: Fitch hält an Rating fest
Suche...

Kering Aktie 21591 / FR0000121485

261.34
CHF
24.43
CHF
10.31 %
10:17:39
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.02.2026 08:54:05

Kering Underweight

Kering
261.34 CHF 10.31%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Kering nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Der Umsatz des Luxusgüterkonzerns sei im vierten Quartal etwas höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Carole Madjo in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Kering Underweight
Unternehmen:
Kering 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
245.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
289.50 € 		Abst. Kursziel*:
-15.37%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
286.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.35%
Analyst Name::
Carole Madjo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Kering

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Kering

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:54 Kering Underweight Barclays Capital
08:18 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
08:16 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:15 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Kering 262.49 10.80% Kering