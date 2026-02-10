Kering Aktie 21591 / FR0000121485
261.34CHF
24.43CHF
10.31 %
10:17:39
BRXC
10.02.2026 08:54:05
Kering Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Kering nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Der Umsatz des Luxusgüterkonzerns sei im vierten Quartal etwas höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Carole Madjo in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kering Underweight
Unternehmen:
Kering
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
245.00 €
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
289.50 €
Abst. Kursziel*:
-15.37%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
286.05 €
Abst. Kursziel aktuell:
-14.35%
Analyst Name::
Carole Madjo
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Kering
