NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 13,70 Euro auf "Neutral" belassen. Dass die Aktie zuletzt trotz guter Eckdaten zum ersten Quartal kaum noch vom Fleck gekommen sei, dürfte an Bedenken von Investoren liegen, wie viel zusätzlichen Auftrieb die Unternehmensgewinne in diesem Jahr noch haben, schrieb Angelina Glazova am Donnerstag. So sei der Gewinnausblick des Kalidüngerkonzerns für 2026 weniger stark gestiegen als es der überraschend gute Jahresstart eigentlich impliziert hätte./mis/rob/ag;