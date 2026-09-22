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22.09.2026 18:00:48
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert am Dienstagmittag
Der Dow Jones gibt am Dienstag nach.
Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0.56 Prozent auf 51’756.14 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 25.208 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0.215 Prozent schwächer bei 51’936.76 Punkten, nach 52’048.83 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52’319.01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 51’726.08 Punkten.
So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 53’277.01 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 51’712.71 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 22.09.2025, einen Wert von 46’381.54 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.97 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Amgen (+ 3.92 Prozent auf 408.59 USD), Merck (+ 2.43 Prozent auf 153.13 USD), Honeywell Technologies (+ 1.56 Prozent auf 209.71 USD), Home Depot (+ 1.48 Prozent auf 263.20 EUR) und 3M (+ 1.39 Prozent auf 167.26 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Cisco (-5.19 Prozent auf 105.67 USD), JPMorgan Chase (-3.71 Prozent auf 338.99 USD), Travelers (-3.00 Prozent auf 359.99 USD), Visa (-2.65 Prozent auf 360.14 USD) und Salesforce (-2.64 Prozent auf 230.17 USD).
Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 7’136’431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.674 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus
Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4.53 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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