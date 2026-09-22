Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.32 Prozent schwächer bei 51’884.31 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25.208 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.215 Prozent auf 51’936.76 Punkte an der Kurstafel, nach 52’048.83 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51’726.08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 52’319.01 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der Dow Jones auf 53’277.01 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wies der Dow Jones 51’712.71 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46’381.54 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.24 Prozent zu. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Amgen (+ 4.02 Prozent auf 408.97 USD), Honeywell Technologies (+ 2.30 Prozent auf 211.22 USD), Walmart (+ 2.19 Prozent auf 109.79 USD), 3M (+ 1.72 Prozent auf 167.81 USD) und Sherwin-Williams (+ 1.71 Prozent auf 326.82 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Cisco (-5.83 Prozent auf 104.96 USD), JPMorgan Chase (-3.20 Prozent auf 340.77 USD), Travelers (-2.01 Prozent auf 363.66 USD), Salesforce (-1.95 Prozent auf 231.82 USD) und American Express (-1.88 Prozent auf 307.69 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 9’516’575 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.674 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 10.90 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4.53 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch