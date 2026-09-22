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22.09.2026 16:01:04
Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart schwächer
Der Dow Jones fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.
Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0.12 Prozent tiefer bei 51’987.29 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 25.208 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.215 Prozent schwächer bei 51’936.76 Punkten, nach 52’048.83 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 52’319.01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 51’966.74 Einheiten.
So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 53’277.01 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 22.06.2026, einen Stand von 51’712.71 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46’381.54 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7.45 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten markiert.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Nike (+ 2.53 Prozent auf 37.02 USD), Amgen (+ 2.49 Prozent auf 402.94 USD), Sherwin-Williams (+ 1.95 Prozent auf 327.56 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1.87 Prozent auf 357.43 USD) und Home Depot (+ 1.75 Prozent auf 263.90 EUR). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Cisco (-2.74 Prozent auf 108.41 USD), Johnson Johnson (-1.42 Prozent auf 265.65 USD), Travelers (-1.25 Prozent auf 366.50 USD), JPMorgan Chase (-1.22 Prozent auf 347.74 USD) und Chevron (-0.92 Prozent auf 201.79 USD).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf
Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’850’241 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.674 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.90 zu Buche schlagen. Mit 4.53 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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