Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt schlussendlich

Schlussendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.36 Prozent tiefer bei 51’863.69 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25.208 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0.215 Prozent tiefer bei 51’936.76 Punkten, nach 52’048.83 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51’726.08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 52’319.01 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 53’277.01 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 51’712.71 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, stand der Dow Jones bei 46’381.54 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7.20 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Punkte.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Amgen (+ 4.34 Prozent auf 410.24 USD), 3M (+ 2.62 Prozent auf 169.30 USD), Honeywell Technologies (+ 2.60 Prozent auf 211.85 USD), Walmart (+ 2.49 Prozent auf 110.12 USD) und Sherwin-Williams (+ 2.19 Prozent auf 328.35 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Cisco (-4.50 Prozent auf 106.44 USD), JPMorgan Chase (-3.42 Prozent auf 340.00 USD), American Express (-2.72 Prozent auf 305.07 USD), Travelers (-2.46 Prozent auf 362.01 USD) und Visa (-2.14 Prozent auf 362.04 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 27’479’135 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.674 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch