Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JPMorgan Chase-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde die JPMorgan Chase-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die JPMorgan Chase-Anteile bei 145.73 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.686 JPMorgan Chase-Aktien. Die gehaltenen JPMorgan Chase-Anteile wären am 22.09.2026 233.31 USD wert, da der Schlussstand 340.00 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 133.31 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase bezifferte sich zuletzt auf 933.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch