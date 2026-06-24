Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’197 0.6%  SPI 20’020 0.5%  Dow 51’849 0.4%  DAX 24’891 0.6%  Euro 0.9218 -0.1%  EStoxx50 6’261 0.7%  Gold 3’981 -0.5%  Bitcoin 49’724 0.4%  Dollar 0.8132 0.1%  Öl 73.1 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Roche149905998SpaceX156888148Partners Group2460882Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
TUI-Aktie: Iran-Krieg führt zum Comeback der Last-Minute-Ferien
Coinbase-CEO zuversichtlich: Bitcoin dürfte seinen Boden bei 60'000 Dollar gefunden haben
Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle
DocMorris-Aktie klettert deutlich: Stellenabbau infolge von "AI-First"-Strategie geplant
MindMaze-Aktie etwas tiefer: GV billigt fast alle Anträge des Verwaltungsrats
Suche...

JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005

272.20
CHF
1.04
CHF
0.38 %
11:12:27
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.06.2026 12:31:26

JPMorgan ChaseCo Hold

JPMorgan Chase
272.20 CHF 0.38%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JPMorgan von 325 auf 340 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. David Chiaverini gab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Ausblick auf das zweite Quartal der US-Banken. Der Experte bleibt konstruktiv gestimmt für den Gesamtsektor. Trotz des vergleichsweise guten Laufs im vergangenen Monaten sieht er weiteren Kursspielraum. Seine Favoriten unter den großen Instituten sind aber Citigroup und Bank of America./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 14:08 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Hold
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 340.00
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 333.45 		Abst. Kursziel*:
1.96%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 333.57 		Abst. Kursziel aktuell:
1.93%
Analyst Name::
David Chiaverini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?