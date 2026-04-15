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JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005

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15.04.2026 12:43:26

JPMorgan ChaseCo Halten

JPMorgan Chase
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat JPMorgan auf "Halten" mit einem fairen Wert von 310 US-Dollar belassen. Die US-Bank habe gute Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, schrieb Philipp Häßler in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Vor allem das Investmentbanking habe mit einem 19-prozentigen Ertragsanstieg stark abgeschnitten. Eine negative Überraschung sei indes das leicht gesenkte Ziel für den Zinsüberschuss./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 11:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Halten
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JPMorgan Chase & Co. 		Analyst:
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