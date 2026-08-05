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JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005

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Rentable JPMorgan Chase-Investition? 05.08.2026 16:02:26

Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in JPMorgan Chase-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

JPMorgan Chase
287.86 CHF -0.42%
Kaufen Verkaufen

JPMorgan Chase-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die JPMorgan Chase-Aktie an diesem Tag bei 153.15 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 65.295 JPMorgan Chase-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 23’344.43 USD, da sich der Wert eines JPMorgan Chase-Papiers am 04.08.2026 auf 357.52 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 133.44 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte JPMorgan Chase einen Börsenwert von 944.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com
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