Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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28.07.2026 20:03:18
NYSE-Handel: Dow Jones steigt am Dienstagnachmittag
Der Dow Jones notiert am Dienstag im Plus.
Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 1.16 Prozent fester bei 52’815.23 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 23.998 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.070 Prozent auf 52’173.42 Punkte an der Kurstafel, nach 52’210.08 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52’901.87 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52’443.52 Zählern.
So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 51’876.11 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49’141.93 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 28.07.2025, den Stand von 44’837.56 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9.16 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 53’289.30 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Sherwin-Williams (+ 8.44 Prozent auf 354.88 USD), Salesforce (+ 5.81 Prozent auf 183.68 USD), IBM (+ 5.59 Prozent auf 228.38 USD), Boeing (+ 4.96 Prozent auf 222.00 USD) und Coca-Cola (+ 4.39 Prozent auf 87.76 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Caterpillar (-4.68 Prozent auf 832.37 USD), Chevron (-0.95 Prozent auf 188.19 USD), Goldman Sachs (-0.86 Prozent auf 1’039.20 USD), JPMorgan Chase (-0.13 Prozent auf 355.74 USD) und American Express (-0.07 Prozent auf 335.15 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 16’565’013 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.403 Bio. Euro den grössten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder
Die Travelers-Aktie präsentiert mit 11.50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 3.78 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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