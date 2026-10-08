JCDecaux 22.45 CHF -0.34% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für JCDecaux auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Davide Amorim sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie keinerlei Anzeichen einer nachlassenden Dynamik bei dem Außenwerbespezialisten. Das Unternehmen biete eine der besten strukturellen Wachstumsstories in der Branche./mis/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.