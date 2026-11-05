JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919
24.61CHF
1.57CHF
6.80 %
14:36:46
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.11.2026 13:20:48
JCDecaux Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für JCDecaux nach Zahlen für das dritte Quartal von 20,90 auf 22,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Außenwerbekonzern habe beim Umsatz sowie mit dem Ausblick auf das Schlussquartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Market-Perform
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
22.40 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
27.08 €
|
Abst. Kursziel*:
-17.28%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
26.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.36%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
31.10.26
|So schätzen Analysten die JCDecaux-Aktie ein (finanzen.net)
|
30.09.26
|JCDecaux-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten (finanzen.net)
|
31.07.26
|Juli 2026: Analysten sehen Potenzial bei JCDecaux-Aktie (finanzen.net)
|
31.05.26
|Was Analysten von der JCDecaux-Aktie erwarten (finanzen.net)
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|13:20
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|12:23
|JCDecaux Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:20
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|12:23
|JCDecaux Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:23
|JCDecaux Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:20
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|24.58
|6.67%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:46
|
Bernstein Research
Rheinmetall Outperform
|13:38
|
JP Morgan Chase & Co.
ASOS Neutral
|13:37
|
Jefferies & Company Inc.
PVA TePla Buy
|13:35
|
RBC Capital Markets
RATIONAL Outperform
|13:34
|
RBC Capital Markets
ASOS Sector Perform
|13:32
|
Barclays Capital
Scout24 Overweight
|13:30
|
RBC Capital Markets
AIR France-KLM Sector Perform