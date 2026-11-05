JCDecaux 24.61 CHF 6.80% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für JCDecaux nach Zahlen für das dritte Quartal von 20,90 auf 22,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Außenwerbekonzern habe beim Umsatz sowie mit dem Ausblick auf das Schlussquartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:45 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:45 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.