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JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919

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05.11.2026 13:20:48

JCDecaux Market-Perform

JCDecaux
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für JCDecaux nach Zahlen für das dritte Quartal von 20,90 auf 22,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Außenwerbekonzern habe beim Umsatz sowie mit dem Ausblick auf das Schlussquartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Market-Perform
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
22.40 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
27.08 € 		Abst. Kursziel*:
-17.28%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
26.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-16.36%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

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13:20 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
12:23 JCDecaux Buy Deutsche Bank AG
08:35 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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