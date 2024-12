NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux von 15,90 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Wer "hungrig nach Outperformance" ist, dem empfiehlt der Analyst Marcus Diebel in seiner am Donnerstag vorliegenden Internet-Branchenausblick grundsätzlich eher Essenslieferanten als Kleinanzeigen-Anbieter. Den Bereich Werbung, in dem JCDecaux seine Stärken hat, dürften Konjunktur und Geopolitik auch im kommenden Jahr bremsen./ag/tih;