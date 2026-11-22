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Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gesunken. So verlor Bitcoin um 09:41 0,25 Prozent auf 59.979,35 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 60.132,14 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 7,85 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -14,8 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Litecoin um 0,51 Prozent auf 39,53 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 39,73 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.687,45 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.682,13 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,32 Prozent.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 197,12 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (199,26 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,07 Prozent.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,9284 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 0,9324 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Verluste in Höhe von 2,17 Prozent auf 480,49 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 491,14 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1446 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1443 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1290 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,1289 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3049 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3041 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Binancecoin um 0,05 Prozent auf 547,66 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 547,41 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0551 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0552 US-Dollar.

Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 70,23 US-Dollar am Vortag auf 70,06 US-Dollar nach unten (0,24 Prozent).

Inzwischen steigt der Avalanche-Kurs um 0,68 Prozent auf 6,619 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 6,574 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Chainlink bei 8,686 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,594 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Sonntagvormittag lag der Sui-Kurs bei 0,6525 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,6483 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.