Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’038 0.6%  SPI 21’144 0.5%  Dow 52’232 -0.3%  DAX 26’347 0.3%  Euro 0.9232 0.2%  EStoxx50 6’328 0.6%  Gold 4’058 0.7%  Bitcoin 61’233 0.7%  Dollar 0.8278 0.3%  Öl 92.0 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
«Biotech is back»: Durchbruch aus dem Labor
RWE-Aktie: Starker Energiehandel treibt Gewinn und Jahreserwartungen
Starinvestor Bill Ackman erwartet starkes Börsenjahr 2027 - Wette auf Meta-Aktie
Meta-Aktie dennoch fester: Millionenbusse nach Urteil in Brasilien
Milliardenauftrag für Airbus: Cathay Pacific bestellt elf neue Jets
Suche...
ETF Sparplan

JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919

25.19
CHF
0.07
CHF
0.26 %
09:17:59
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.11.2026 07:45:01

JCDecaux Overweight

JCDecaux
25.14 CHF 0.06%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach einem Treffen mit Konzernchef Jean-François Decaux mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Overweight" belassen. Die starke Geschäftsdynamik beim Außenwerbespezialisten untermauere weiteres Potenzial, schrieb Marcus Diebel am Dienstagabend. Die Aktie bleibe mit Blick auf den Rest des Jahres ein Favorit./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 18:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Overweight
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
34.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
27.60 € 		Abst. Kursziel*:
23.19%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
27.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.63%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:45 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 JCDecaux Overweight Barclays Capital
05.11.26 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 JCDecaux Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen