JCDecaux 25.14 CHF 0.06% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach einem Treffen mit Konzernchef Jean-François Decaux mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Overweight" belassen. Die starke Geschäftsdynamik beim Außenwerbespezialisten untermauere weiteres Potenzial, schrieb Marcus Diebel am Dienstagabend. Die Aktie bleibe mit Blick auf den Rest des Jahres ein Favorit./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 18:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.