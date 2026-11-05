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JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919

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05.11.2026 13:30:03

JCDecaux Overweight

JCDecaux
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für JCDecaux von 27,00 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Julien Roch unterstrich seine Empfehlung für den Werbekonzern am Mittwoch nach dem Zwischenbericht nachdrücklich. Seine Ergebnisschätzungen hob er um 5 Prozent an./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 22:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Overweight
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
31.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
27.08 € 		Abst. Kursziel*:
16.32%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
26.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.60%
Analyst Name::
Julien Roch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

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13:30 JCDecaux Overweight Barclays Capital
13:20 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
12:23 JCDecaux Buy Deutsche Bank AG
08:35 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
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