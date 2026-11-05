JCDecaux 24.21 CHF 5.06% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für JCDecaux von 27,00 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Julien Roch unterstrich seine Empfehlung für den Werbekonzern am Mittwoch nach dem Zwischenbericht nachdrücklich. Seine Ergebnisschätzungen hob er um 5 Prozent an./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 22:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.