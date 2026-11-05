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05.11.2026 13:30:03
JCDecaux Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für JCDecaux von 27,00 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Julien Roch unterstrich seine Empfehlung für den Werbekonzern am Mittwoch nach dem Zwischenbericht nachdrücklich. Seine Ergebnisschätzungen hob er um 5 Prozent an./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 22:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Overweight
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
31.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27.08 €
|
Abst. Kursziel*:
16.32%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.60%
|
Analyst Name::
Julien Roch
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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