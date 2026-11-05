JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919
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05.11.2026 08:35:53
JCDecaux Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Außenwerbekonzern habe unerwartet starke Umsatzkennziffern für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies bestätige seine Erwartung eines nachhaltigen Wachstums des Unternehmens./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 00:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Overweight
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27.08 €
|
Abst. Kursziel*:
25.55%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.40%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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