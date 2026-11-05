JCDecaux 24.21 CHF 5.08% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Außenwerbekonzern habe unerwartet starke Umsatzkennziffern für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies bestätige seine Erwartung eines nachhaltigen Wachstums des Unternehmens./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 00:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.