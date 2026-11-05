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JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919

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05.11.2026 08:35:53

JCDecaux Overweight

JCDecaux
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Außenwerbekonzern habe unerwartet starke Umsatzkennziffern für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies bestätige seine Erwartung eines nachhaltigen Wachstums des Unternehmens./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 00:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Overweight
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
34.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
27.08 € 		Abst. Kursziel*:
25.55%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
26.48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.40%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

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08:35 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.26 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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