JCDecaux-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten

2 Analysten gaben ihre Einschätzung der JCDecaux-Aktie preis.

1 Experte empfiehlt die JCDecaux-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt das Halten der JCDecaux-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 30,70 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von JCDecaux auf 25,00 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 27,40 EUR 9,60 28.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 28.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 34,00 EUR 36,00 09.09.2026

Redaktion finanzen.ch