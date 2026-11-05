JCDecaux 24.21 CHF 5.06% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Außenwerbekonzern habe die Umsatzerwartung solide übertroffen und für das vierte Quartal einen starken Ausblick gegeben, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.