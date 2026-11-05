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JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919

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05.11.2026 12:23:06

JCDecaux Buy

JCDecaux
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Außenwerbekonzern habe die Umsatzerwartung solide übertroffen und für das vierte Quartal einen starken Ausblick gegeben, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Buy
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27.08 € 		Abst. Kursziel*:
10.78%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.95%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

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13:30 JCDecaux Overweight Barclays Capital
13:20 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
12:23 JCDecaux Buy Deutsche Bank AG
08:35 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
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