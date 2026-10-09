Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’797 1.2%  SPI 19’562 1.2%  Dow 51’232 0.1%  DAX 25’136 1.3%  Euro 0.9311 -0.1%  EStoxx50 6’195 1.1%  Gold 4’180 1.1%  Bitcoin 69’215 1.9%  Dollar 0.8311 0.0%  Öl 102.9 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
VW-Aktie dennoch freundlich: Volkswagen zahlt Geldbusse wegen Ad-hoc-Verstoss
Analyse: So bewertet UBS AG die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Buy von UBS AG für Continental-Aktie
Neutral für Volkswagen (VW) vz-Aktie nach UBS AG-Analyse
UBS AG: Neutral für BMW-Aktie
Suche...
ETF Sparplan

JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919

22.80
CHF
0.51
CHF
2.28 %
14:22:02
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.10.2026 13:03:43

JCDecaux Buy

JCDecaux
22.80 CHF 2.28%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für JCDecaux vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Angesichts konjunktureller und politischer Unwägbarkeiten dürften die Aussagen aus der Medienbranche von Zurückhaltung geprägt sein, schrieb Anna Patrice am Freitag in einem Ausblick auf die anstehenden Quartalsbilanzen der Unternehmen. Die Außenwerbung entwickle sich jedoch solide, JCDecaux sei ihr Favorit./bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Buy
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
29.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.20 € 		Abst. Kursziel*:
19.83%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24.52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.27%
Analyst Name::
Anna Patrice 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:03 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.26 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.09.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.09.26 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen